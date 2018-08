Ein Drittel von Frankreichs Brücken sind reparaturbedürftig. Der Brückeneinsturz in Italien verschärft die Lage. Verkehrsministerin Borne will nun handeln.

Eine von der französischen Regierung in Auftrag gegebene Überprüfung der Brücken im Land sieht schwere Mängel an etwa 840 solchen Bauwerken. Von den 12.000 vom Staat unterhaltenen Brücken in Frankreich sei ein Drittel reparaturbedürftig, hieß es in dem am Sonntag von der Zeitung "Journal du Dimanche" veröffentlichten Bericht. Rund sieben Prozent oder 840 Brücken seien ...

