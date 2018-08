In Afghanistan könnte soll bis zum 21. November eine erneut Waffenruhe mit den Taliban herrschen. Zuletzt kam es zu heftigen Kämpfen mit vielen Toten.

Afghanistans Präsident Ashraf Ghani hat trotz der zuletzt heftigen Kämpfe um die Stadt Ghasni eine Waffenruhe mit den Taliban angekündigt. "Der vorbehaltliche Waffenstillstand beginnt morgen und wird so lange dauern, wie ihn die Taliban bewahren und respektieren", sagte Ghani am Sonntag in Kabul.

Einem hochrangigen Mitarbeiter des Präsidenten zufolge soll die Waffenruhe für drei Monate bis zum Geburtstag des Propheten Mohammed gelten, den Afghanistan am 21. November feiert. Er gelte nur für die Taliban und nicht für andere Extremisten-Gruppen wie den Islamischen ...

