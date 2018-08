Die FDP im Bundestag will will Außenminister Heiko Maas (SPD) im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags zum Fall Sami A. befragen. Wie "Bild" (Montagausgabe) berichtet, wird der Obmann im Ausschuss, Bijan Djir-Sarai, dazu an diesem Montag eine Sondersitzung des Ausschusses fordern.

Maas solle darin beantworten, warum er bislang keine Zusicherung der tunesischen Regierung eingefordert hat, dass dem Ex-Leibwächter von bin Laden dort keine Folter droht, berichtet "Bild" weiter. Djir-Sarai zu "Bild": "Niemand in Deutschland versteht die Zurückhaltung des Auswärtigen Amtes in dieser Frage. Eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses soll Licht ins Geschehen bringen."