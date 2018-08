Freiburg (ots) - Die deutsche Öffentlichkeit sollte erfahren, was genau Putin meint, wenn er nach dem militärischen Sieg seines Schützlings Assad um EU-Milliarden für den Wiederaufbau Syriens bittet. Gewiss, niemand kann wollen, dass Syrien eine Trümmerlandschaft bleibt. Stabilität, an der auch Europa ein Interesse hat, wird es ohne internationale Hilfen dort nicht geben. Aber Millionen Syrer sind nicht nur vor den Kämpfen geflohen, sondern konkret vor Assads Diktatur. In ein Land, in dem ihnen Verfolgung und Folter drohen, werden sie nicht zurückkehren. Assad müsste den Weg frei geben für eine echte Aussöhnung. Wenn Putin die durchsetzt, dann ließe sich über EU-Hilfen reden.



