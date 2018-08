Die "Allgemeine Zeitung" über das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin:

"Die Parole muss jetzt lauten: In kleinen Dingen großzügig sein. Ein Beibehalt des umstrittenen Pipelineprojekts Nord Stream 2 etwa wäre sowohl eine Geste in Richtung Moskau als im Übrigen auch in Richtung Washington, bei der sich Berlin nicht viel vergibt. Man wird schnell merken, wie ernst es Putin mit einer Annäherung ist. Ist es nur Sommertheater, hat man nicht viel verloren. Ist es mehr, kann man vielleicht wirklich wieder die großen Brocken anvisieren: dauerhafte Friedenslösungen für Syrien und die Ukraine."/yyzz/DP/tos

