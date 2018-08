Ganz fremd sind sich die beiden Unternehmen nicht. Bereits seit 40 Jahren realisieren Ishida und Heat and Control gemeinsam Projekte, in denen weltweit hunderte Produktionslinien in der Snackindustrie entstanden. So ist die Unternehmensallianz, deren offizieller Startschuss im Rahmen einer Snacks-Open-House-Veranstaltung im Juni 2018 in der Zentrale von Ishida Europe in Birmingham stattfand, vielmehr als ein Übergang zu betrachten: nach Jahren der Partnerschaft folgt nun offiziell die Hochzeit. Als Zeichen dafür, dass die Unternehmen unter dem Namen HCI künftig als Single Source Suppliere der Snackindustrie auftreten. "Die Snackindustrie hat bereits bei verschiedenen Projekten von unserer Zusammenarbeit mit Heat and Control profitiert. Das hat uns dazu bewogen, die Kooperation auszubauen und zu institutionalisieren", kommentiert Ishida Europe Geschäftsführer Dave Tiso. Für Kunden heißt das, dass sie künftig vom Angebot bis zur Abnahme der Produktionslinie einen Ansprechpartner haben - von der Rohproduktvorbereitung über die Verarbeitung, Würzung und Beschichtung der Snacks bis zur Verwiegung, Verpackung und Qualitätskontrolle sind sämtliche Komponenten enthalten. Und während die Anzahl der Ansprechpartner für den Anwender sinkt, steigt auf der anderen Seite der OEE-Kennwert - denn solche integrierten Lösungen ...

