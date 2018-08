Silber: Der kleine Bruder von Gold

Neben Gold gilt Silber als das zweitwichtigste währungähnliche Gut auf der Welt. Der Rollentausch der beiden Edelmetalle liegt inzwischen anderthalb Jahrhunderte zurück. Da Silber etwa 20-mal häufiger vorkommt, spielt es inzwischen in vielen Lebensbereichen eine Rolle - ganz abseits seiner Rolle als Wertspeicher.

Jahrtausende alte Tradition. Silber wird seit anderthalb Jahrtausenden von den Menschen überall auf der Welt verarbeitet. Egal ob Assyrer, Griechen oder Römer - alle nutzten das Metall als Basis für Münzen oder Schmuck. Stammte das Silber zu Beginn vor allem aus Vorkommen in Griechenland oder Vorderasien, wurden im Laufe der Zeit immer mehr Silbervorkommen entdeckt und ausgebeutet.

Silberbergbau in Deutschland. Man mag es kaum glauben, aber im Mittelalter waren Silberbergwerke in Mitteleuropa die weltweit wichtigsten Förderstätten. Neben den deutschen Mittelgebirgen wie dem Harz, dem Erzgebirge oder dem Schwarzwald waren es die Alpen, die in dieser Zeit ihre Silbervorkommen einbüßten.

Der kleine Tiroler Ort Schwaz war dank der Entdeckung gewaltiger Silber- und Kupfervorkommen im 15. und 16. Jahrhundert die größte Bergbaumetropole Europas mit 20.000 Einwohnern. Doch nicht nur im heutigen Österreich, sondern auch in Deutschland finden sich solche Silberstädte - Goslar, das sächsische Freiberg oder das badische Haslach. Letzteres fand aufgrund seiner bedeutenden Silbererzvorkommen sogar Einzug in das Badnerlied.

Aber nicht alle Ortschaften mit Silberbezug konnten sich über die Zeit retten. Von den einstigen Bergbausiedlungen am Schauinsland - dem Hausberg des südbadischen Freiburg - ist so gut wie nichts mehr erhalten. Lediglich ein Besucherbergwerk zeugt noch heute von den jahrhunderte-überdauernden Aktivitäten.

Südamerika toppt alles. Rohstoffförderung ist in Deutschland heute kaum noch vorhanden. Nur die Förderung von Stein- und Braunkohle wird aktiv betrieben. Hinzukommen einige Ölförderanlagen sowie kleinere Bergwerke mit speziellem Fokus. Eine davon ist eine Besonderheit: die Grube Clara im Schwarzwald. In einer der mineralienreichsten Gruben der Welt werden die Industrieminerale Schwerspat und Flussspat unter Tage gewonnen - jährlich etwa 160.000 Tonnen Roherz. Silber ist dort zwar ebenfalls zu finden, spielt aber keine Rolle mehr. Das Gros des heute geförderten Silbers kommt aus Nord- und Südamerika.

