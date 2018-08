Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tele Columbus nach dem Kurseinbruch von 8,10 auf 5,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In den Papieren des Kabelnetzbetreibers sei inzwischen eine massive Prognosesenkung eingepreist, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Berechenbarkeit sei zwar viel zu gering für eine fundamentale Empfehlung. Dattani riet aber den Anlegern, Leerverkäufe nun einzudecken und rein taktisch eine kleine Position zu erwägen./ag/ajx

Datum der Analyse: 20.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000TCAG172

AXC0031 2018-08-20/07:02