Der Dax dürfte am Morgen leicht verbessert starten. Der Fokus liegt heute auf einem Treffen zur Beilegung des Handelsstreits zwischen EU und USA.

Am Freitag hatte der Dax zum Wochenschluss verloren. Nach einem kaum veränderten Start bei 12.234 Punkten drehte der deutsche Leitindex im Laufe des Tages ins Minus. Zum Ende verlor er 0,2 Prozent und lag bei 12.210 Punkten. Die Anleger zeigten sich durch die Währungskrise in der Türkei verunsichert: Der Kurs der türkischen Lira fiel zwischenzeitlich um bis zu acht Prozent.

Damit ist klar: Die Erholung der türkischen Währung am Mittwoch und Donnerstag war nur von kurzer Dauer. Auch in der kommenden Woche dürfte die Türkei die Märkte beschäftigen. Dass die türkischen Börsen wegen des islamischen Opferfestes geschlossen bleiben, dürfte allenfalls etwas Zeit verschaffen. Ruhe wird bei den Investoren aber kaum einkehren.

Am Montag dürfte der Dax nur leicht verbessert starten. Der deutsche Leitindex notierte beim Online-Broker IG Markets vorbörslich bei 12.236 Punkten.

1 - Vorgabe aus den USA

Der Dow Jones Industrial hatte am Freitag 0,43 Prozent höher bei 25.669 Punkten geschlossen. Die US-Anleger verarbeiteten dabei einige Bilanzen und Geschäftsaussagen von Konzernen. So gerieten einmal mehr die Technologiewerte in den Mittelpunkt.

Enttäuschende Ausblicke des Grafikkarten-Spezialisten Nvidia und des Halbleiterindustrie-Ausrüsters Applied Materials hatten bereits in den Handelssitzungen in Asien und Europa Sorgen um den Chip-Boom geschürt und die Kurse einiger Branchengrößen abwärts geschickt. Die Anteilsscheine des Computerkonzerns Apple setzten ihre jüngste Rekordjagd fort und stiegen um 2 Prozent.

An der Dow-Spitze verteuerten sich die konjunktursensiblen Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...