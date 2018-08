SWISS RE ist eine der wichtigsten Versicherungsgesellschaften von Autostrade per l'Italia. Autostrade betreibt unter anderem die Autobahn A10 entlang der Küste der italienischen Riviera, die über die eingestürzte Brücke führte. Mit kleinen Anteilen sind auch die Allianz sowie Talanx an dem Konsortium beteiligt.



Einzelheiten dazu, auf welche Schäden sich die Versicherungsdeckung bezieht, sind derzeit nicht bekannt. Unschön ist es allemal... SWISS RE tritt bei der Autobahn als Erstversicherer und nicht wie sonst meist als Rückversicherer anderer Gesellschaften auf. Aus Branchenkreisenwar zu vernehmen, dass der Schaden an der Brücke und den abgestürzten Autos sowie die Betriebsunterbrechungs-Police, die für die Maut-Ausfälle auf der Strecke aufkommen müsste, bei etwa 400 Mio. Euro liege. Die Brücke selbst gehört zwar dem italienischen Staat, der Autobahnbetreiber muss aber für alle Verpflichtungen aufkommen. Autostrade gehört zum börsennotierten Atlantia-Konzern, hinter dem die Unternehmerfamilie Benetton steht.



