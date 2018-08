Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit moderaten Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zu Wochenbeginn. Vor allem die Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und China im andauernden Handelsstreit stützt die Stimmung. In der laufenden Woche sollen erste Gespräche dazu beitragen, den Konflikt vor den geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem Amtskollegen Xi Jinping im November beizulegen. Am Wochenende hat derweil der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zwar erneut gegen die USA ausgeteilt, weiter belastend wirkt das aber zunächst nicht.

Die Börse in Hongkong verzeichnet das deutlichste Plus, für den Hang-Seng-Index geht es nach zuletzt fünf Handelstagen in Folge mit Abgaben nun um 0,9 Prozent nach oben. Hier seien die Kursverluste in den vergangenen Monaten auch am deutlichsten ausgefallen, heißt es von Marktteilnehmern. Auf dem chinesischen Festland fällt das Plus weniger deutlich aus, der Schanghai-Composite steigt um 0,1 Prozent auf 2.672 Punkte. Der Index hatte am Freitag auf dem tiefsten Niveau seit Oktober 2014 geschlossen.

In Tokio fällt der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 22.200 Punkte und gibt damit zwischenzeitliche Gewinne wieder ab. In Seoul geht es für den Kospi leicht nach oben, vor allem gestützt durch Aufschläge bei den Aktien des Stahlkonzerns Posco. Die Aktie legt in einer Erholungsbewegung um 3,8 Prozent zu.

Wenig verändert zeigt sich die Börse in Sydney. Hier verhindern Abgaben bei den Bankenwerten eine positive Markttendenz. Commonwealth Bank verlieren 1,0 Prozent und Westpac Banking 0,6 Prozent. Allerdings hätten die Bankenwerte zuletzt auch eine starke Entwicklung gezeigt, so ein Teilnehmer.

Tencent-Aktie setzt Erholung fort

Unter den Einzelwerten geht es für die Tencent-Aktie in Hongkong um weitere 2,5 Prozent nach oben. Die Aktie hatte in der vergangenen Woche nach schwachen Geschäftszahlen eine rasante Talfahrt verzeichnet und rund 10 Prozent verloren. Zudem kämpft das Unternehmen mit Rückschlägen in der Videospielesparte.

BHP Billiton legen in Sydney um 1,3 Prozent zu. Der Rohstoffkonzern wird am Dienstag sein Jahresergebnis vorlegen. Analysten rechnen mit einem Umsatzanstieg um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei der Dividende wird mit einer Anhebung um 39 Prozent gerechnet.

Am Devisenmarkt notiert der Yen wenig verändert. Der Dollar liegt aktuell bei 110,58 Yen, nach 110,78 Yen am Freitag. In der Spitze hatte der Greenback zum Wochenausklang noch über der Marke von 111 Yen gelegen. Die türkische Lira verharrt auf dem am Freitag stark ermäßigten Niveau. Der Dollar notiert um die Marke von 6,00 Lira. Am Freitag war die türkische Währung im Tagestief um 8 Prozent bis auf knapp 6,30 je Dollar eingebrochen, nachdem die USA mit weiteren Sanktionen gedroht hatten, sollte der inhaftierte US-Pastor Brunson nicht bald freikommen.

Die Ölpreise geben einen Teil ihrer Gewinne vom Freitag wieder ab. Die Blicke sind vor allem auf die Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China gerichtet. Im Fokus bleiben allerdings auch die US-Sanktionen gegen den Iran. "Es besteht nach wie vor die Sorge, dass die Iran-Sanktionen letztendlich die Preise stark ansteigen lassen", sagt Greg McKenna von AxiTrader. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 0,3 Prozent auf 65,69 Dollar. Brent gibt um 0,3 Prozent auf 71,61 Dollar nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.339,50 +0,00% +4,52% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.200,00 -0,32% -2,48% 08:00 Kospi (Seoul) 2.248,91 +0,08% -8,86% 08:00 Schanghai-Comp. 2.671,93 +0,11% -19,23% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.457,66 +0,90% -9,06% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.217,03 +0,24% -5,69% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.787,97 +0,25% -0,74% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr., 10:26h % YTD EUR/USD 1,1429 -0,1% 1,1437 1,1410 -4,9% EUR/JPY 126,38 -0,0% 126,42 126,33 -6,6% EUR/GBP 0,8966 -0,1% 0,8972 0,8965 +0,9% GBP/USD 1,2747 -0,0% 1,2748 1,2727 -5,7% USD/JPY 110,58 +0,0% 110,53 110,72 -1,8% USD/KRW 1119,53 -0,7% 1119,53 1123,38 +4,9% USD/CNY 6,8775 -0,1% 6,8775 6,8806 +5,7% USD/CNH 6,8393 +0,0% 6,8376 6,8623 +5,0% USD/HKD 7,8495 -0,0% 7,8495 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,7310 -0,1% 0,7314 0,7282 -6,5% NZD/USD 0,6624 -0,1% 0,6631 0,6606 -6,7% Bitcoin BTC/USD 6.504,59 -0,3% 6.521,39 6.487,12 -52,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,69 65,91 -0,3% -0,22 +11,2% Brent/ICE 71,61 71,83 -0,3% -0,22 +11,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.185,81 1.185,03 +0,1% +0,79 -9,0% Silber (Spot) 14,77 14,81 -0,2% -0,04 -12,8% Platin (Spot) 791,60 788,55 +0,4% +3,05 -14,8% Kupfer-Future 2,65 2,63 +0,8% +0,02 -20,7% ===

