AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach drei schwachen Wochen in Folge zeichnen sich am Montagmorgen im Dax leichte Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,18 Prozent höher auf 12 233 Punkte.

USA: - STÄRKER - Die Wall Street hat zum Wochenschluss an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Die wichtigsten Aktienindizes drehten am Freitag nach einem verhaltenen Start ins Plus. Am Ende überwog unter den Anlegern wieder die Zuversicht, dass sich der Handelsstreit zwischen den USA und China entspannt.

ASIEN: - GEMISCHT - Die Börsen in Fernost tendieren am Montag uneinheitlich. Japans Leitindex Nikkei 225 sinkt zur Stunde um 0,21 Prozent, mit Hongkongs Hang Seng geht es um 0,9 Prozent bergauf, und Chinas CSI 300 liegt 0,2 Prozent im Plus.

DAX 12.210,55 -0,22%

XDAX 12.236,94 0,10%

EuroSTOXX 50 3.372,94 -0,14%

Stoxx50 3.060,33 -0,09%

DJIA 25.669,32 0,43%

S&P 500 2.850,13 0,33%

NASDAQ 100 7.377,54 0,04%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 163,56 0,03%

Bund-Future Settlement 163,67 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1426 -0,11%

USD/Yen 110,63 0,12%

Euro/Yen 126,41 0,01%

ROHÖL:

Brent 71,59 -0,24 USD

WTI 65,67 -0,24 USD

