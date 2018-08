Was reitet nur den einst so erfolgreichen Spezialisten für Kompositmaterialien Gurit? Pressevertreter rieben sich ob der Pressemitteilung zu den neusten Halbjahreszahlen verwundert die Augen. Die klang an wie eine Jubelmeldung. Gurit klopfte sich wegen eines kleinen Umsatzwachstums (schlappe 6,1 Prozent in Lokalwährung) selbst auf die Schulter. Erst mehrere Abschnitte weiter unten im Lauftext und fünf ganze Sätze später wurden die vielen Probleme thematisiert. Erst kurz vor dem Text-Schluss wurde der Gewinneinbruch um ein Viertel preisgegeben. Arg bergab ging es auch mit der Marge. Sie fiel sogar um ein Drittel auf 8,2 Prozent.

Pressemitteilungen sollten nicht schönfärben. Nach den Problemen in Indien und China gefragt, verweigerte der CEO die Antwort. Offene Kommunikationspolitik sieht anders aus. Gurit wird weiter vom Segment Tooling getragen. Das läuft rund, weil sich die Rotorblätter der Stromproduzenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...