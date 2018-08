Leicht steigende Spreads trugen in der letzten Woche zu einer gering negativen Total Return Performance bei Non-Financial (-0,1 %) als auch bei nachrangigen Financial Titeln (-0,1%) bei. Primärmarkt: Nahezu ein Monat nachdem die deutsche Gesetzgebung die Möglichkeit zur Emission von Senior non-preferred sowie Plain Vanilla Senior Preferred Bonds geschaffen hat, beabsichtigt die Berlin Hyp AG EUR 300 Mio. in Form einer fünfjährigen Senior Unsecured Preferred Emission (erwartete Ratings: A+/Aa2) zu begeben.Österreich: Diese Woche Donnerstag legt u.a. die EVN AG die Geschäftsergebnisse für das abgelaufene Quartal (Q3 2017/18) vor.Unterdessen werden gestrigen Medienberichten zufolge die Pläne rund um einen Schnellstraßen-Konzessionsentzug der Autostrade...

