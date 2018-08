Impulsarmer Wochenauftakt am Devisenmarkt: Die türkische Lira zeigt sich stabil, der Euro kann seine Kurserholung nicht fortsetzen.

Der Euro ist am Montag leicht gefallen. Die Gemeinschaftswährung setzte damit die Kurserholung vom vergangenen Freitag nicht weiter fort. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1425 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1391 ...

