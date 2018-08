Als K+S (ISIN DE000KSAG888) am Donnerstagabend, den 9. August mitteilte, wo das Unternehmen derzeit die Zielzone für das 2018er EBITDA (Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) sieht, quittierte das der Markt am Tag danach mit einem Kurseinbruch. Und das, obwohl man da einen Gewinnanstieg von 15 bis 25 Prozent gegenüber 2017 anpeilt. Grund: Man hatte mehr erwartet, weil die Analysten im Schnitt von 800 Millionen Euro ausgingen, K+S mit diesem Zielkorridor aber "nur" zwischen 640 und 720 Millionen liegt. Nicht die Schuld des Unternehmens, schließlich hatte man bis dahin nur avisiert, dass man den Gewinn "deutlich steigern" wolle. Und dass man überzogene Analystenprognosen vorsorglich korrigiert, ist nur vernünftig. Was die Anleger indes anders sahen. Das Kind lag im Brunnen … und fiel auch noch eine Etage tiefer, als die Quartalsbilanz am vergangenen Dienstag auf den Tisch kam. Wobei:

Die Zahlen waren durchaus im Rahmen dessen, was man kurz vorher als Gewinnziel ausgegeben hatte. Wie hätte es auch anders sein können. Trotzdem fiel die Aktie einfach weiter, durchbrach die Supportzone 20,30/20,60 Euro, sackte bis an das Tief ...

