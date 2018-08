Service-Roboter sind komplexe Systeme und erfordern kompakte Designs mit hoher Effizienz und Zuverlässigkeit. Einerseits müssen sie zwar extrem kompakt, aber andererseits im Hinblick auf die technischen Parameter auch sehr robust sein. Kriterien wie eine hohe Energieeffizienz sowie ein gutes Batteriemanagement für lange Nutzungszeiten, kleine Abmessungen und ein ausgezeichnetes Thermomanagement sind Schlüsselfaktoren, um die Kundenanforderungen zu erfüllen oder sogar zu übertreffen. Auf der Software-Seite für vernetzte Service-Roboter kommen noch Anforderungen wie Datenschutz, Authentifizierung und Autorisierung hinzu.

Entscheidend für den Erfolg von Robotern ist die Verfügbarkeit und Skalierbarkeit der dafür notwendigen Halbleiterlösungen. Im Folgenden werden Anwendungen und Vorteile für verschiedene Antriebslösungen für Roboter diskutiert, der Fokus liegt dabei auf MOSFETs, Gehäusetechnologien und schnell schaltenden Hf-Lösungen wie Gallium-Nitrid (GaN).

Typische Systemarchitektur für Service-Roboter

Eine gängige Roboter-Architektur basiert in den meisten Anwendungsfällen auf einer zentralen Recheneinheit (CPU), Batterie-/Power-Management-Einheit, Batterie-Ladungssystemen, drahtlosen Kommunikationsmodulen (COM), Benutzerschnittstelle (HMI), Sensoren und Antrieben mit oder ohne Bürsten. Auch wenn einige Roboter nicht all diese Komponenten benötigen, gibt das doch einen guten Systemüberblick.

