FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.08.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MIA XMAL MT0000250101 MIA ORD EUR 0.25 0.046 EUR
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