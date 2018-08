FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4048 HSH NORDBANK FZ P 2 15/21 0.000 %

XFRA DE000HSH5YX3 HSH NORDBANK DLMC 1 16/21 0.000 %

XFRA DE000HSH4055 HSH NORDBANK MZC 16 15/20 0.000 %

XFRA XS1491863368 UC-HVB 23 MOSPRIME3MD

WW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.125 EUR

PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.790 EUR

PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.220 EUR

HNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.088 EUR

ND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.307 EUR

MCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.320 EUR

BEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.092 EUR

KYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.066 EUR

THYG XFRA TH0450010Y16 THAI UN. GRP PR. -FGN- 0.007 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.029 EUR

IVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01 0.061 EUR

XFRA DE000HSH4PE4 HSH NORDBANK MZC 4 14/21 0.001 %

HWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.272 EUR

H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.241 EUR

BWI XFRA US1170431092 BRUNSWICK CORP. DL-,75 0.167 EUR

ALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.281 EUR

I93 XFRA TH1027010012 INDORAMA VENT. -FGN- BA 1 0.018 EUR

NVAP XFRA TH0450010R15 THAI UN.GRP -NVDR-BA 0,25 0.007 EUR

NVPA XFRA TH0122010R10 KCE EL. PCL -NVDR- BA 0,5 0.015 EUR

RTHA XFRA SG1T56930848 WILMAR INTL LTD. SD -,50 0.022 EUR

O5I XFRA SG1Q75923504 OLAM INTL LTD SD -,10 0.022 EUR

XCC XFRA SG1G47869290 CSE GLOBAL LTD. SD-,05 0.008 EUR

31V XFRA KYG9361V1086 VINDA INTL HLDGS HD-,10 0.007 EUR

FHR XFRA US34552U1043 FORESIGHT ENERGY LP UTS 0.050 EUR

HYN XFRA HK0014000126 HYSAN DEV. CO.LTD 0.030 EUR

XFRA DE000HSH4022 HSH NORDBANK MZC 15 15/25 0.000 %

4QVA XFRA TH0979010R13 SIAMGAS+PETRO.NVDRS BA0,5 0.007 EUR

MLU XFRA CA56501R1064 MANULIFE FINANCIAL CORP. 0.147 EUR

12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.284 EUR

WF3 XFRA AU000000WES1 WESFARMERS LTD 0.766 EUR

XC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 1.756 EUR