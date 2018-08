The Relevancy Ring CDP Buyer's Guide 2018 gibt Tealium bei der "Vollständigkeit der integrierten Kundenansicht" sowie kumulativ die höchste Bewertung aller Anbieter

Tealium, ein führender Anbieter von Lösungen zur Orchestrierung von Kundendaten in Echtzeit, wurde von The Relevancy Group für seine innovative Customer Data Platform (CDP) mit der höchsten Bewertung ausgezeichnet. Damit übertraf er fünf Wettbewerber in Bezug auf die Kundenzufriedenheit und erhielt zwei Gold- und zwei Silberauszeichnungen.

Mehr als 400 qualifizierte Marketingleiter aus den Bereichen Finanzen, Medien und Verlagswesen, Einzelhandel, E-Commerce und Technik nahmen am The Relevancy Ring CDP Buyer's Guide 2018 teil. In der fundierten Analyse wurde bewertet, wie gut die einzelnen CDPs aus dem Enterprise-Segment Daten verwalten können, wie innovativ die einzelnen Produkte sind, wie effektiv die Plattformen die Zusammenarbeit ermöglichen und wie effektiv sie insgesamt sind.

Tealium erzielte insgesamt die höchste Bewertung und erreichte in jeder Kategorie Vollständigkeit der integrierten Kundenansicht, Qualität der integrierten Kundenansicht sowie Datenabgleich, Datenzuordnung und Vollständigkeit der Datenhygiene die Einstufung "über den Erwartungen/besser als die meisten". Darüber hinaus erhielt das Unternehmen den Goldstandard für Produktinnovation und Account Management sowie den Silberstandard für Bildungsressourcen und Gesamtwert.

"Die Methodik der Relevancy Group für Einkaufsleitfäden (Buyer's Guides) beinhaltet Daten aus praktischen Demonstrationen aller Plattformen, ausführlichen Lieferantenfragebögen und Gesprächen mit bestehenden Kunden. Wie unsere Analyse zeigt, haben uns die guten Ergebnisse von Tealium in all diesen Bereichen beeindruckt", sagte Nicholas Einstein, VP of Research und Principal Analyst bei The Relevancy Group. "Wir verwenden eine strenge Methodik für die Einkaufsleitfäden, da wir mithilfe mehrerer Datenquellen und zahlreicher Analysten eine objektive und umfassende Analyse gewährleisten; wir waren beeindruckt, wie gut Tealium insgesamt abgeschnitten hat."

Mithilfe der marktführenden Technologie von Tealium können die Benutzer Verbraucherdaten aus einer Vielzahl von Geräten verknüpfen und anreichern, eine kontinuierliche 360-Grad-Ansicht der Kunden erstellen und Aktionen über alle Kanäle, Kontaktpunkte und Anbieter hinweg in Echtzeit automatisieren. Die Tag-Management-Lösung Tealium iQ von Tealium, die dem CDP-Angebot AudienceStream zugrunde liegt, wurde im Bericht als innovativ bezeichnet und umfasst mehr als 1.000 einsatzbereite Anbieterintegrationen.

"Wir waren Spitzenreiter in der CDP-Kategorie und freuen uns über die Auszeichnung der Relevancy Group als bestbewerteter Anbieter. Mit einer über zehnjährigen Erfahrung in der Orchestrierung von Kundendaten und einem Expertenteam, das sich der Aufgabe verschrieben hat, die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, erfüllt Tealium die Bewertung als Branchenführer mit Stolz", kommentierte Jeff Lunsford, CEO von Tealium. "Im Zuge der anhaltenden explosionsartigen Zunahme von Daten aus mehreren Kanälen unterstützt Tealium Unternehmen bei der Bekämpfung von Problemen im Zusammenhang mit der Datenfragmentierung durch die Überbrückung von Silos und die Gewährleistung, dass die Daten in Echtzeit und sicher an den gewünschten Stellen ankommen."

Der Bericht steht unter folgendem Link zum Download bereit: www.tealium.com/cdp-buyers-guide.

ENDE

Über Tealium

Tealium revolutioniert in den digitalen Unternehmen von heute mit einem universellen Konzept die Orchestrierung der Kundendaten über Web, Mobile, Offline und IoT hinweg. Durch die Möglichkeit, Kundendaten in einer Single Source of Truth zu vereinheitlichen, bietet Tealium eine sofort einsatzbereite Integrationsumgebung, die mehr als 1.000 client- und serverseitige Anbieter und Technologien unterstützt. Der Tealium Universal Data Hub beinhaltet Lösungen in den Bereichen Tag-Verwaltung, API-Hub, Kundendatenplattform und Datenverwaltung, die Unternehmen die Nutzung von Echtzeitdaten zur Schaffung noch umfassenderer und individuellerer Digitalangebote über alle Teams, Technologien und Kundenkontaktpunkte hinweg ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tealium.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion vor Veröffentlichungen ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180820005050/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Pressevertreter

GingerMay PR für Tealium

Laura Williams

laura.williams@gingermaypr.com

+1 (646) 862 9319