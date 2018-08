Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Volkswagen hat drei neue Unternehmensanleihen mit einem Emissionsvolumen von insgesamt 1,6 Milliarden Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Alle Papiere seien seit dem 10. August an der Börse Stuttgart handelbar und mit 1.000 Euro anlegerfreundlich gestückelt. Der erste Bond (ISIN XS1865186594/ WKN A2GSFR) laufe bis zum 16.02.2021 und sei mit 0,250 Prozent jährlich verzinst. Bei der zweiten Anleihe (ISIN XS1865186321/ WKN A2GSFS) betrage der Kupon 1,000 Prozent. Die Rückzahlung erfolge am 16.02.2023. Die dritte Anleihe (ISIN XS1865186677/ WKN A2GSFT) sei mit 1,625 Prozent verzinst und zum 15.08.2025 fällig. Seit Neueinführung seien in diesem Bond an der Börse Stuttgart bereits mehr als 1,7 Millionen Euro umgesetzt worden. (News vom 17.08.2018) (20.08.2018/alc/n/a) ...

