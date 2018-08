Viele Fragen bezüglich der Zukunftspläne der türkischen Regierung Schärfere Überwachung Griechenlands nach Ende der Hilfsprogramme DE30-Bullen verteidigen Unterstützungszone bei 12.100 Punkten Stimmung um EUR wieder etwas optimistischer, nachhaltig?

Auch in dieser Woche dürfte das Thema Türkei die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. CDU-Politiker Jürgen Hardt sagte der Rheinischen Post: "Die Ursache für die Wirtschafts- und Währungskrise in der Türkei sind die fahrlässigen Äußerungen von Präsident (Recep Tayyip) Erdogan mit Blick auf die Unabhängigkeit der Zentralbank und die Rechtsstaatlichkeit." Bei einer Neuausrichtung könnte man allerdings über Hilfe nachdenken, fügte er hinzu. Bislang erhielt die Türkei eine Zusage aus Katar für Investitionen in Höhe von 15 Mrd. USD. Ein Hilfsprogramm des IWF wurde wiederum abgelehnt, möglicherweise aufgrund von wirtschaftspolitischen Auflagen. Die Krise dürfte aber keinesfalls überwunden sein, auch wenn sich die TRY letzte Woche gegenüber dem EUR und USD etwas erholen ...

