Der DAX beendete am Freitag die dritte Handelswoche in Folge mit einem Minus. Auf Wochensicht ging es 1,7 Prozent abwärts für ihn. Auch am Freitag selbst fuhr er Verluste ein. Allerdings konnte er das Minus zum Handelsende etwas verringern. Er verlor 0,22 Prozent und schloss bei 12.210 Punkten. Marktidee: Bayer Die Aktie von Bayer geriet in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Auslöser war die Tochter Monsanto die einem Krebspatienten in den USA Schadensersatz zahlen muss. Bayer sackte auf ein 5-Jahres-Tief bei 75,50 Euro bevor sich der Wert am Freitag wieder etwas erholte.