Das Geschäftsmodell von Cape Lambert Resources dreht sich grob darum, in unterbewertete Unternehmen und Projekte aus dem Bereich der Rohstoffförderung zu investieren. Gant bewusst nehmen die Verantwortlichen also Geld in die Hand, welches in zum Teil sehr volatile Angelegenheiten gesteckt wird. Im Blick dürfte dabei sehr wahrscheinlich die langfristige Entwicklung sein. Denn während zum Beispiel Explorer an der Börse oft kaum das Interesse der Anleger gewinnen können, ändert sich das bei der ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...