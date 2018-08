Die wachsenden Probleme rund um Monsanto bereiten Bayer zunehmend Probleme, was sich in den letzten Tagen auch beim Aktienkurs überdeutlich zeigte. Die Analysten haben das Vertrauen in das Unternehmen aber noch nicht verloren. Zwar lautet die Empfehlung in überarbeiteten Studien von HSBC, Independent Research und der NordLB jetzt nur noch auf "Halten", das Kursziel liegt dabei aber noch immer über dem jetzigen Niveau von 79,26 Euro. Überhaupt nicht stören durch die miese Stimmung lässt sich derweil ... (Robert Sasse)

