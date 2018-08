Vor wenigen Tagen teilte Tele Columbus seinen Anlegern mit, dass der Bericht zum abgelaufenen Halbjahr sich etwas verzögern wird. Eigentlich sollte jener am 14. August vorgestellt werden, jetzt soll es erst irgendwann im September soweit sein. Obwohl dabei nicht die Rede von unerwartet hohen Verlusten oder ähnlichen dramatischen Entwicklung war, wurde es vielen Großanlegern zu bunt. Unter anderem trennte sich "The Capital Group" von so vielen Anteilen, wie sie nur loswerden konnte. Das brachte ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...