Der Euro hat am Montag in der Früh gegen den US-Dollar tiefer tendiert. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,1417 Dollar. In New York war er zuletzt bei 1,1441 Dollar gehandelt worden. Der am Freitagnachmittag festgelegte Referenzkurs lag bei 1,1391 Dollar."Der Euro hat sich zum Ende letzter Woche erholt, allerdings ist es verfrüht, ...

