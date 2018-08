Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeuger melden moderaten Preisdruck im Juli

Die deutschen Produzenten verzeichnen weiter einen moderaten Preisdruck. Im Juli stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Anstieg um 3,0 Prozent. Diese Steigerungsraten entsprachen den genau den Prognosen der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen. In den vergangenen Monaten zeigte der Inflationstrend bei den Erzeugerpreisen leicht nach oben, was vor allem auf die Energiepreise zurückging.

Deutsche Steuereinnahmen legen im Juli erneut zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juli erneut gestiegen und haben damit ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Sie legten ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat allerdings nur noch um 2,9 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium mitteilte. "Besonders das Lohnsteueraufkommen sowie das Aufkommen aus nicht veranlagten Steuern vom Ertrag konnten weiterhin hohe Zuwächse verbuchen", betonte das Haus von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in seinem Monatsbericht.

Griechenland verlässt Rettungsschirm und kehrt an Finanzmärkte zurück

Griechenland verlässt am Montag nach acht Jahren offiziell den finanziellen Rettungsschirm und kehrt an die Finanzmärkte zurück. Dann läuft das dritte und bislang letzte Kreditprogramm aus. Griechenland war durch die Euro-Partner und den Internationalen Währungsfonds (IWF) seit 2010 vor dem Staatsbankrott gerettet worden, die Gläubiger gewährten dem Mittelmeerstaat Kredite in Höhe von insgesamt fast 274 Milliarden Euro.

BDI: Griechenland wieder attraktiv für deutsche Unternehmen

Griechenland wird nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) nach dem Ende des Rettungsprogramms für deutsche Unternehmen als Markt wieder interessant. "Das gute Ende der europäischen Hilfsprogramme ist ein positives Signal für Griechenland selbst und die EU insgesamt", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang der Rheinischen Post.

Aktivisten: Deutsche Journalistin Tolu darf aus Türkei ausreisen

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu darf aus der Türkei ausreisen. Das im Dezember von einem Istanbuler Gericht verhängte Ausreiseverbot sei aufgehoben worden, sagte Baki Selcuk, Sprecher des Solidaritätskreises "Freiheit für Mesale Tolu", der Nachrichtenagentur AFP. Die Unterstützer der in der Türkei angeklagten Tolu hätten am Freitag von der Entscheidung des Istanbuler Gerichts erfahren. Die Ausreise Tolus nach Deutschland ist demnach für Sonntag geplant.

USA bereiten Sanktionen gegen Gasröhre Nord Stream 2 vor - Kreise

Die USA wollen die umstrittene Gasröhre Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland mit Sanktionen stoppen. Laut Vertretern der USA und der Europäischen Union, die anonym bleiben wollen, arbeitet Washington an konkreten Strafmaßnahmen gegen die Pipeline. Sie würden, so einer der Insider, derzeit zwischen Außen-, Handels- und Energieministerium und dem Weißen Haus abgestimmt.

Bolton verdächtigt auch China der Einmischung in US-Wahlen

Neben Russland versuchen nach den Worten des Nationalen Sicherheitsberaters der USA, John Bolton, auch China, Nordkorea und der Iran, Einfluss auf Wahlen in den Vereinigten Staaten zu nehmen. "Mit Blick auf die Wahlen 2018 sind das die vier Länder, über die wir am meisten besorgt sind", sagte Bolton dem Sender ABC.

USA begrüßen erneute Ankündigung einer Waffenruhe in Afghanistan

Die USA haben die Ankündigung einer dreimonatigen Waffenruhe in Afghanistan durch Präsident Ashraf Ghani begrüßt. "Die jüngste Waffenruhe in Afghanistan hat den tiefen Wunsch der afghanischen Bevölkerung nach einer Beendigung des Konflikts gezeigt", erklärte US-Außenminister Mike Pompeo. Im Konflikt mit den radikalislamischen Taliban hatte Ghani zuvor erneut eine einseitige Waffenruhe verkündet.

+++ Konjunkturdaten +++

Thailand BIP 2Q +4,6% gg Vorjahr (PROG +4,5%)

Thailand BIP saisonbereinigt 2Q +1,0% gg Vorquartal (PROG +1,0%)

Thailand BIP 1. Hj +4,8% gg Vorjahr

