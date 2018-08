Griechenland verlässt den Rettungschirm - so lautet die Headline um das Land, das als Wiege der westlichen Zivilisation bezeichnet wird. Damit sollen die Griechen nun ohne ESM, EFSM und EFSF auskommen - soweit so gut. Bevor Griechenland im Zuge der Finanzkrise an den Kapitalmärkten Probleme bekam, war die Verschuldung bei circa 109 % zum griechischen BIP im Jahre 2008. Allerdings stiegen diese Werte ...

