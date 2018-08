Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: FinTech Group AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu FinTech Group AG Unternehmen: FinTech Group AG ISIN: DE000FTG1111 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 41,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Hohes Rentabilitätsniveau im stark wachsenden Marktumfeld erreicht; Fortsetzung des Wachstumskurses erwartet; Kursziel angehoben Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die FinTech Group AG die Schärfung des Profils durch die Zusammenführung und Bündelung einzelner Unternehmensteile finalisiert. Im Rahmen der Strategie 'Aus 5 mach 2' wurde eine deutliche Verschlankung der Konzernstruktur erreicht und darüber hinaus die Geschäftsbereiche entsprechend des Geschäftsmodells nach Financial Services (FIN) und Technologies (TECH) neu aufgesetzt. Nach wie vor agiert die Gesellschaft aber über die bekannten Marken flatex und ViTrade als einer der größten Onlinebroker in Deutschland und bietet darüber hinaus im TECH-Segment eine modulare Technologieplattform (FTG:CBS) für Privat- und Spezialbanken an. Die FinTech-Kunden können alle wichtigen technologiebasierten sowie regulatorischen Vorgänge mit der FTG:CBS abbilden. Sowohl auf B2C als auch auf B2B-Ebene agiert die FinTech Group AG weiterhin in einem wachstumsstarken Marktumfeld, welches von einem steigenden Anteil an Online-Brokerage sowie einem zunehmenden Technologieeinsatz in der Bankenwelt geprägt ist. Dementsprechend weist die Gesellschaft über die vergangenen Geschäftsjahre hinweg sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene eine positive Entwicklung auf. Die Umsatzerlöse kletterten dabei in 2017 um 12,6 % auf 107,01 Mio. EUR (VJ: 95,02 Mio. EUR). Als Basis dafür ist die weiterhin steigende Kundenanzahl auf 253.825 (VJ: 212.040) zu nennen, wodurch sowohl mehr Transaktionen getätigt wurden als auch eine Ausweitung des Kreditbuches erreicht wurde. Das B2B-Geschäft hatte sich hingegen noch leicht unter den Erwartungen entwickelt, sollte jedoch mit der Gewinnung von Neukunden an das bisherige Wachstum anknüpfen. Die FinTech Group AG weist mit einer EBITDA-Marge in Höhe von 30,0 % (EBITDA: 32,07 Mio. EUR) ein hohes Rentabilitätsniveau auf. Dieses sollte im Umfeld steigender Umsatzerlöse künftig sogar weiter zunehmen. Skaleneffekte im Bereich der Verwaltungs- und Personalaufwendungen sowie Economies of Scale bei den Wertpapiertransaktionen sind als wichtige Treiber hierfür zu nennen. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Gesellschaft mit Umsatzerlösen in Höhe von 120 Mio. EUR und damit einer Fortsetzung der Wachstumsdynamik sowie einer deutlichen Verbesserung des EBITDA auf 40 Mio. EUR. Weiterhin plant die FinTech Group AG die Kundenanzahl sowohl im B2C- als auch B2BBereich zu steigern und hat hierfür eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Zu nennen wäre die Einführung neuer Produkte, die geplante geografische Expansion sowie unverändert die Positionierung der flatex-Marke als Innovations- und Kostenführer. Bei unseren Umsatz- und Ergebnisprognosen orientieren wir uns an die Unternehmens-Guidance, wobei wir diese als etwas zu konservativ erachten. Angesichts der unserer Ansicht nach guten Entwicklungschancen der kommenden Jahre sollte die FinTech Group AG nachhaltige Eigenkapitalrenditen in Höhe von mindestens 18,6 % erwirtschaften können. Im Rahmen eines ResidualEinkommens -Modells haben wir einen fairen Unternehmenswert je Aktie in Höhe von 41,70 EUR (bisher: 35,00 EUR) ermittelt. Der Grund dafür ist die erstmalige Berücksichtigung der deutlich höheren 2019er Prognosen, als Grundlage für die Berechnung des Endwertes und ist somit als Roll-OverEffekt anzusehen. Angesichts eines derzeitigen Aktienkurses von 29,40 EUR ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial je Aktie in Höhe von über 40%. Daraus lässt sich klar das Rating KAUFEN ableiten. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16827.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

