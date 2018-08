Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die mittelfristigen Finanzziele erschienen angesichts des normalen Wachstums in den Hauptmärkten und der E-Commerce-Strategie des Logistikkonzerns erreichbarer als früher, schrieb Analyst Mark McVicar in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/zb/ag

Datum der Analyse: 20.08.2018

ISIN DE0005552004

AXC0059 2018-08-20/09:34