Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für RWE von 25,40 auf 25,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen und die angekündigten Änderungen der Rechnungslegung des Energiekonzerns habe er seine mittelfristigen Gewinnprognosen (EPS) reduziert, schrieb Analyst Lueder Schumacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Dier RWE-Aktie gehöre jedoch weiterhin zu seinen bevorzugten Werten im Sektor./edh/ajx Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-08-20/09:38

ISIN: DE0007037129