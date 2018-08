Der Euro im Verhältnis zum Schweizer Franken ist mittelfristig in einen Abwärtstrend übergegangen, nachdem das Paar Mitte Mai die 200-Tage-Linie bei 1,1666 unterschritten hat. In der Zwischenzeit sank der EUR/CHF sogar auf den tiefsten Stand seit Ende Juli 2017 bei ... The post EUR/CHF: Erfolgt jetzt der Test der runden Marke von 1,1000? appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...