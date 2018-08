Die türkische Krise dürfte auch in dieser Woche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dennoch bietet der Wirtschaftskalender einige interessante Termine. Insbesondere das FOMC-Sitzungsprotokoll ist vor der erwarteten Zinserhöhung im September ein wichtiges Ereignis. Außerdem erhalten wir mit den EMIs ein Update aus der Eurozone. Der Bericht des US-Energieministeriums zu den Rohöllagerbeständen wird wiederum für Ölhändler eine wichtige Rolle spielen. FOMC-Sitzungsprotokoll (Mittwoch, 20:00 Uhr) Die US-Daten waren in letzter Zeit recht gemischt. Der jüngste NFP-Bericht zeigte eine weitere Stagnation des Lohnwachstums, die ISM-Indizes gingen im Juli zurück, die Baubeginne verfehlten die Prognosen und der Philly-Fed-Index fiel im August. Dies dürfte jedoch nichts an den Erwartungen für die Zinserhöhung im nächsten Monat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...