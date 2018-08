IRW-PRESS: Blockchain Foundry Inc.: Blockchain Foundry unterzeichnet Beratungsabkommen mit Global CPQ

Blockchain Foundry unterzeichnet Beratungsabkommen mit Global CPQ

Toronto, Ontario - 20. August 2018 - Blockchain Foundry Inc. (BCF oder das Unternehmen) (CSE:BCFN) (FWB: 8BF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma Global CPQ ein Beratungsabkommen (die Vereinbarung) unterzeichnet hat, das einen Lösungsentwurf sowie ein erstes Initial Coin Offering (ICO, Erwerb von Firmenanteilen mit Hilfe einer virtuellen Kryptowährung) vorsieht. Die US-amerikanische Firma Global CPQ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die CPQ-Sparte für Unternehmen (Configure Price Quote - Konfiguration, Preisgestaltung, Angebotserstellung) mit der Entwicklung einer kryptowährungskompatiblen CPQ-Softwarelösung für die Angebotserstellung und Preisgestaltung in der Blockchain zu revolutionieren. Ziel von Global CPQ ist es, das Verkaufspersonal mit einer smarten Software auszustatten, bei der weniger Zeit für die Angebotserstellung aufgewendet werden muss und dadurch mehr Zeit für die Projektabwicklung bleibt (https://www.globalcpq.com/).

BCF versorgt Global CPQ mit der Wissensgrundlage für die Umsetzung eines ICO und mit der Architektur für den Aufbau von Blockchain-Plattformen, die auf der Syscoin-Technologie basieren. Wir freuen uns außerordentlich über unsere strategische Partnerschaft mit dem Team von Blockchain Foundry, meint Pete Hogan, CEO von Global CPQ. Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Beratung von Technologieunternehmen und wir setzen bei der Auswahl unserer Partner daher sehr hohe Maßstäbe. Was die Entwicklung von Blockchain-Lösungen für Unternehmen betrifft, ist das BCF-Team absolut branchenführend. Diese Experten schaffen es immer wieder, mit ihren Leistungen unsere Erwartungen zu übertreffen. Wir von Global CPQ sehen mit großem Optimismus in die Zukunft und diese Partnerschaft mit BCF ist für uns ein wesentlicher Bestandteil unserer langfristigen Geschäftsstrategie.

Die Plattform von Global CPQ ist so konzipiert, dass sie den gesamten B2B-Prozess von der Angebotserstellung bis hin zum Projektabschluss möglichst effizient gestaltet und sich nahtlos in das CRM-System (Customer Relationship Management) und das ERP-System (Enterprise Resource Planning) des jeweiligen Unternehmens einfügt. Die von Global CPQ entwickelte Blockchain-Plattform Syscoin basiert auf der unveränderbaren Blockchain-Technologie von Syscoin, die für eine rasche und reibungslose Abwicklung von Transaktionen sorgt und sowohl Käufe als auch Verkäufe in Kryptowährung oder Fiatwährung in einem verschlüsselten und sicheren Umfeld gewährleistet.

Wir finden es großartig, Global CPQ bei seinem ICO und beim Aufbau einer Blockchain unterstützen zu können, erklärt Sebastian Schepis, CIO von Blockchain Foundry. Wir sind überzeugt, dass im Laufe des kommenden Jahres immer mehr Unternehmen auf blockchainbasierte Technologielösungen setzen werden. Es freut uns sehr, unser Know-how mit diesem tollen Unternehmen zu teilen.

Über Blockchain Foundry Inc.

Blockchain Foundry entwickelt und vermarktet Geschäftslösungen auf Blockchainbasis und berät Geschäftskunden, welche die Blockchain-Technologie in ihren Geschäftsbetrieb einbinden wollen.

Ansprechpartner für Medien bei Blockchain Foundry:

Christopher Marsh

Chief Financial Officer

(416) 583-1696

Blockchain Foundry Inc.

110 Yonge Street, Suite 1402 Toronto, Ontario

KANADA M5C 1T4

Über Global CPQ

Global CPQ entwickelt für Unternehmen eine kryptowährungskompatible und blockchainbasierte CPQ-Softwarelösung der nächsten Generation. Die Plattform von Global CPQ basiert auf der Syscoin-Technologie, lässt sich nahtlos in das unternehmenseigene CRM- und ERP-System integrieren und wurde mit dem Ziel entwickelt, den gesamten B2B-Prozess von der Angebotserstellung bis hin zum Projektabschluss möglichst effizient zu gestalten.

Die Plattform von Global CPQ ist eine revolutionäre Lösung für die IT-basierte Preisgestaltung, mit der Unternehmen ein Instrument an die Hand gegeben wird, das die Preiskalkulation von komplexen Produktaufträgen für Kunden mit Kryptowährung vereinfacht. Global CPQ bietet Großunternehmen eine Plattform für die Speicherung von B2B-Transaktionen und Vertragsdetails sowie den vertraulichen Zugriff auf solche Daten. Ermöglicht wird dies durch die strategische Kombination des unveränderbaren Blockchain-Ledgers von Syscoin mit den branchenüblichen Systemen für die sichere Speicherung vertraulicher Daten.

Ansprechpartner für Medien bei Global CPQ:

InvestorRelations@globalcpq.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Teile dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Sie werden auch als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet und es liegen ihnen daher möglicherweise auch keine historischen Fakten zugrunde. Im Rahmen der Möglichkeiten wurden Begriffe wie wird, plant, erwartet, zielt ab auf, setzt fort, schätzt, prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, kann, könnte oder würde und die negative Form solcher Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Ereignisse, zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gewertet werden und sind nicht zwingend zuverlässige Indikatoren dafür, wann oder wodurch solche Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse - wenn überhaupt - erzielt werden. Die Leser sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewerten, da sie die derzeitige Auffassung der Unternehmensführung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind und zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen basieren, die BCF zwar als angemessen erachtet, die jedoch naturgemäß aus geschäftlicher, wirtschaftlicher, regulatorischer, wettbewerbsbedingter, politischer und sozialer Sicht beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von BCF erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden, unterscheiden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44335

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44335&tr=1

