Der beste Gin 2018 kommt aus Stuttgart

In der Kategorie "World's Best Gin for Gin Tonic" erhielten die Stuttgarter Alexander Franke und Markus Escher für Ihre Marke GINSTR - Stuttgart Dry Gin die Auszeichnung für den besten Gin Tonic der Welt.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen der International Wine and Spirit Competition (IWSC) in London vergeben, bei der 600 verschiedene Gin Hersteller aus 90 Ländern teilgenommen hatten. Die internationale Jury, die aus 400 Juroren besteht, hat über einen Zeitraum von sieben Monaten Spirituosen aus der ganzen Welt getestet und bewertet.

