Der Schutz vor Cyberattacken wird für immer mehr Unternehmen wichtig. Dass der Begriff "Sicherheit" abgesehen von Hackerangriffen allerdings noch wesentlich weiter gefasst werden kann, zeigen zwei interessante Themenfonds.Hackerangriffe, Phishing-Attacken, Datenklau - die zunehmende Digitalisierung erweist sich zugleich als Einfallstor für Kriminelle. Damit wird das Thema IT-Sicherheit auch für die Wirtschaft eine immer größere Aufgabe. Tatsächlich weist eine im August 2018 veröffentlichte Studie von Malwarebytes drastisch gestiegene Unternehmenskosten im Zusammenhang mit komplexen Cyberbedrohungen aus. "Cyberbedrohungen und die Behebung von Cyberattacken werden von deutschen Unternehmen sehr ernst genommen - auch wenn sie im internationalen Vergleich nur wenige Großangriffe verzeichnen", fasst der IT-Verlag auf seinem Portal IT Daily eines der zentralen Ergebnisse der international unter 900 IT-Entscheidungsträgern und IT-Sicherheitsexperten durchgeführten Befragung zusammen. Während allerdings in den USA im Schnitt 1,8 entsprechende Sicherheitsvorfälle pro Unternehmen und pro Jahr zu verzeichnen seien, waren hierzulande "nur" 44 Prozent der Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten von einem großen Sicherheitsvorfall betroffen. Dennoch nähmen deutsche Firmen Sicherheitsbedrohungen "sehr ernst". Deutsche Unternehmen gaben demnach im Jahr 2017 11,7 Prozent ihres jährlichen Sicherheitsbudgets für die Behebung aktiver Bedrohungen aus. Im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt von 12,5 Prozent sei dies zwar ein niedrigerer Wert, er mache dabei aber immer noch einen signifikanten Anteil an den gesamten Sicherheitsbudgets aus. In den USA wurden im Schnitt 429.000 US-Dollar für die Behebung ausgegeben - der absolute Spitzenwert. Trotz seltener Großereignisse im Bereich Cyber-Kriminalität in Deutschland zeigte die Studie, dass das jährliche Sicherheitsbudget in deutschen Unternehmen 2017 bei durchschnittlich 178 Euro pro Mitarbeiter lag, in 2018 dürften die Ausgaben wohl um bis zu 18 Prozent steigen. Ein Unternehmen mit 2.500 Mitarbeitern wird 2018 damit allein für den Punkt IT-Sicherheit 523.770 Euro ausgeben.

