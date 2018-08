Testen Sie ein beliebiges neues Auto und Sie werden feststellen, dass die Automobilindustrie mitten in der Revolution des vernetzten Fahrzeugs steckt. Von Rückfahrkameras, Detektoren für tote Winkel bis hin zur adaptiven Geschwindigkeitsregelung und Spurassistenten wird jährlich eine noch nie dagewesene Menge an Elektronik hinzugefügt, um die Sicherheit und das Fahrerlebnis zu verbessern. Trotz dieser Fortschritte arbeiten Fahrerassistenzsysteme (ADAS) immer noch als eigenständige Systeme. Jedes Fahrzeug agiert als eine Insel zwischen vielen anderen, beobachtet ständig und reagiert ähnlich wie menschliche Fahrer - nur schneller. Wir können jedoch nicht auf das reagieren, was wir nicht sehen. Das gilt auch für Kameras mit höchster Auflösung. DSRC (Dedicated Short Range Communication) und 5G-Mobilfunk-Kommunikation ...

