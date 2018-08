"Wir möchten es den Besuchern der FachPack so leicht wie möglich machen, sich auf der Messe zu orientieren", erklärt Cornelia Fehlner, Veranstaltungsleiterin bei der NürnbergMesse. Um Besucher bei ihrer Messeplanung zu unterstützen, hat Cornelia Fehlner daher mit ihrem Team nachjustiert. "Zum einen haben wir begonnen, die Hallen nach Themenschwerpunkten zu sortieren, wie man am Geländeplan sehen kann. Und zum anderen gibt es jetzt neu auf der Website www.fachpack.de einen Branchenkompass", erklärt Fehlner. "In der Vergangenheit sind in bestimmten Hallen thematische Schwerpunkte organisch gewachsen. Diese haben wir aufgegriffen und die Aufplanung der Hallen weiterentwickelt."

Wer zum Beispiel auf die FachPack kommt und sich für Verpackungsdruck, -veredelung und Premiumverpackungen interessiert, sollte als Erstes die neu belegte Halle 8 besuchen. Besucher aus den Branchen Medizintechnik, Pharma oder Kosmetik hingegen sollten direkt die Halle 3A ansteuern, weil dort das größte Fachangebot für ihre Branche vorhanden ist. Themen wie Papier, Karton, Pappe sind in mehreren Hallen zu finden (Hallen 5, 7A, 9), weil es so viele Aussteller dazu gibt.

Für die Roboter-Interessierten gibt es in Halle 3 die Robotik-Pack-Line in Halle 3, die zeigt, wie große Konzerne sowie kleine und mittlere Spezialunternehmen zusammenarbeiten.

Folgende Themenschwerpunkte gibt es je Halle:

Halle 1: Etikettier- und Kennzeichnungstechnik

Halle 2: Klebstofftechnik

Halle 3: Automation, Robotik, Palettiersysteme, Komponenten

Halle 3A: Pharma und Medizintechnik, Kosmetik

Halle 4: Intra- und Verpackungslogistik, ...

