Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 565 auf 575 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Julie Zhuang verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die "außergewöhnliche Begeisterung" für die Marken Gucci und Balenciaga. Sie hob unter anderem ihre Schätzung für das Wachstum von Gucci im dritten Quartal an und zudem auch ihre Schätzung für das Ergebnis je Kering-Aktie 2018./ck/zb Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-08-20/10:05

ISIN: FR0000121485