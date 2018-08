Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen stehen vor allem geldpolitische Themen im Mittelpunkt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zum einen werde am Mittwoch die US-Notenbank das Protokoll zur letzten Sitzung des geldpolitischen Entscheidungskomitees (FOMC) veröffentlichen. Von diesem würden sich die Finanzmarktakteure Aufschlüsse über die Einschätzung des FOMC bezüglich der möglichen Risiken für eine Fortsetzung des Kurses der graduellen Zinserhöhungen erhoffen. Als solches könnte, neben einer zunehmend abflachenden Zinsstrukturkurve in den USA, auch die jüngste Stärke des US-Dollars - insbesondere gegenüber vielen Schwellenländerwährungen - in Betracht kommen. ...

