Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) wurde am Freitag fester gehandelt, so die Analysten der Helaba.Zum Handelsschluss habe sich der Gewinn jedoch nur noch auf 5 Stellen im Vergleich zum Vortag belaufen. Insgesamt setze sich die Risk-off Stimmung aber fort, sodass sichere Staatspapiere weiterhin gefragt bleiben dürften. Die Charttechnik sei konstruktiv, zeige jedoch erste kleinere Warnsignale. So leite die Stochastik im überkauften Bereich eine Drehbewegung ein und das Kusmomentum knicke ein. Noch stünden MACD und DMI jedoch im Kauf und solange die Unterstützungslinie der Aufwärtsbewegung von August bei 163,35 nicht unterschritten werde, bleibe ein Test des Kontrakthochs bei 164,19 wahrscheinlich. Widerstände würden die Analysten bei 163,82/88 lokalisieren. Kursverluste würden bei 163,36 und 163,10 auf Haltemarken treffen. Die Trading-Range liege zwischen 163,10 und 164,19. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...