Die Credit Suisse hat BASF mit "Outperform" und einem Kursziel von 105 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Zudem nahm Analyst Chris Counihan die Aktie in die "Focus List" der Schweizer Bank auf. Das Angebot-Nachfrage-Verhältnis des Upstream-Segments dürfte sich nachhaltig bessern, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch der anziehende Downstream-Bereich dürfte zum erwarteten überdurchschnittlichen Gewinnwachstum des Chemiekonzerns beitragen./edh/ag Datum der Analyse: 20.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-08-20/10:13

ISIN: DE000BASF111