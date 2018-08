Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene Handelswoche verlief an den weltweiten Aktienmärkten deutlich turbulenter als die vorherige, so die Experten von Union Investment. Zunächst hätten die Börsen ganz im Zeichen der Türkei-Krise gestanden. In der zweiten Wochenhälfte hätten die Börsen jedoch aufgrund einer gewissen Stabilisierung am Bosporus die Verluste zumindest nicht weiter ausgeweitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...