Nicht nur die Bayer-Aktie geriet nach dem Gerichtsurteil in den USA gegen Monsanto kräftig unter Druck - auch bei einigen Bayer-Anleihen gab es Bewegung. Natürlich nicht in dem Ausmaß wie bei der Aktie, schließlich steht derzeit ja keine Insolvenz des Leverkusener Konzerns zur Debatte. Aber es gab doch einige auffällige Kursbewegungen. So verlor eine Bayer Anleihe mit der WKN: A11QR7 einiges, und zwar ging es von Notierungen im Bereich 106% des Nominalwerts Ende Juli auf rund 101% des Nominalwertes ... (Peter Niedermeyer)

