St. Gallen - Anfang Februar sind die Aktienmärkte um 10% eingebrochen. Die Rendite der 10-jährigen US-Treasury Note ist im Januar von 2,4% in Richtung 3,0% gestiegen, was unter den Anlegern Zins- und Inflationsangst geweckt hatte. Die Prognosen, wie stark die US-Zinsen in die Höhe schnellen werden, sobald die 3% überschritten sind, wurden immer verwegener. Seither ist ein halbes Jahr vergangen und die Rendite des 10-jährigen Treasury ist immer noch bei 2,85%. Das gleiche Bild zeigt sich in der Schweiz. Der Zinsanstieg vom Januar ist im Sommer weggeschmolzen wie der Schnee in den Alpen.

Dass die 3% für den 10-jährigen Treasury eine so harte Marke darstellt, ist bemerkenswert. Verschiedentlich ist die Rendite in diesem Jahr über 3% gestiegen. Halten konnte sie sich dort aber nie über eine längere Zeit. Dabei sind 3% für US-Verhältnisse kein hohes Renditeniveau. Vor der Finanzkrise 2008 bewegte sich der 10-jährige Zins regelmässig zwischen 4% und 5%, auch in wirtschaftlich schwächeren Zeiten als heute. Kommt hinzu, dass die Fed seit dem Februar die Geldmarktzinsen in zwei Schritten um 0,5% angehoben hat und mit grosser Wahrscheinlichkeit Ende September die nächste Zinserhöhung von 0,25% folgen lassen wird.

Flachere Zinskurve

Die Differenz zwischen den 2-jährigen und den 10-jährigen Zinsen beträgt nur noch 0,25%. Noch erstaunlicher ist der Stopp bei den Renditen angesichts der Entwicklung bei den Inflationsraten. ...

