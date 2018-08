Der SED-Nomenklatura dürften die 68er Studentenrevolten in der von ihr so benannten "BRD" gefallen haben, hatte sie dort über die "Stasi" die Finger doch heftig im Spiel. Einen Anlass für die 68er Revolte hatte ja der 2. Juni 1967 geliefert; an diesem Tag eskalierten die Proteste vor der Berliner Oper, wo das persische Staatsoberhaupt Reza Pahlevi sich die "Zauberflöte" anschaute. Durch einen Schuss, den der Polizist Karl-Heinz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...