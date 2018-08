Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Xtar Estak zelebriert ab August mit channel-übergreifenden Events die Marke XTAR Axda und sein 12-jähriges Bestehen. Die Aktion wird über mehrere E-Commerce-Plattformen hinweg stattfinden, darunter der Alibaba Online-Shop, Amazon, eBay und Tmall.



Das 2006 gegründete XTAR ist auf die Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien, intelligenten Ladegeräten und LED-Taschenlampen spezialisiert, und verfügt global über Distributoren in mehr als hundert Ländern. Um das 12-jährige Bestehen gebührend zu feiern, hat XTAR jede Menge Überraschungen für seine Kunden vorbereitet.



Das Unternehmen hat verschiedene hochwertige Li-Ion-Batterieladegeräte produziert, die positiven Anklang bei den Kunden finden. XTAR WP6 ist das erste 6-Slot-Ladegerät auf dem Markt; WP2II ist das erste Batterieladegerät mit 0V-Ansteuerung und USB-Ausgabe; VP1 ist als erstes Ladegerät mit einem LCD-Display ausgestattet, das sowohl Ladestrom als auch Ladespannung in Echtzeit anzeigt.



XTAR spezialisiert sich auf innovative Batterieladegeräte, die zahlreiche unterschiedliche Optionen bieten, um den Wünschen der Kunden entgegenzukommen. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Li-Ion-Batterieladegeräten, der über umfangreiche Produktlinien auf der ganzen Welt verfügt. PB2 beispielsweise ist ein tragbares Ladegerät, das für E-Zigaretten-Akkus konzipiert wurde und sich durch ein einzigartiges magnetisches Cover und USB-Ausgabefunktion auszeichnet. Das Gerät ist kompakt und leistungsstark.



XTAR zelebriert sein 12-jähriges Bestehen mit Events auf der ganzen Welt, damit möglichst viele Leute mitfeiern können! Über XTARs Social Media-Accounts und Foren bleiben Sie auf dem Laufenden:



Facebook: ShenzhenXTAR Instagram: xtar-official 1. Vaping Underground 2. E-Cigarette Forum 3. BudgetLightForum 4. CandlePowersForums



Im Vorfeld des Jubiläums wird es kontinuierlich nähere Informationen zu den einzelnen Aktionen geben. Die Details und Updates finden Sie auf www.xtar.cc.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/732057/XTAR.jpg



OTS: XTAR newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131738 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131738.rss2



Pressekontakt: Xianhui Zhang +86-187-7062-4565 2383606364@qq.com