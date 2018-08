Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten setzt sich zum Wochenauftakt eine freundliche Tendenz durch. Eine Erholung der zuletzt stark angeschlagenen Rohstoff- und Chemie-Aktien treibt den Euro-Stoxx-50 um 0,7 Prozent nach oben auf 3.395 Punkte. Der DAX steigt um 1,0 Prozent auf 12.334 Punkte. Als zyklisch geltende Auto-, Öl- und Bankenaktien finden sich ebenfalls weiter vorne, während Aktien aus sogenannten defensiven Branchen eher hinterherhinken.

"Mit dem geplanten Treffen zwischen einer US- und einer chinesischen Delegation in der kommenden Woche lebt die Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit weiter", sagt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners. Er warnt allerdings auch vor zu hohen Erwartungen, da es sich nur um ein Treffen auf untergeordneter Ebene handelt.

Daneben bleibt die Türkei-Krise erst einmal eingedämmt. Die Lira schwächelt wieder etwas, der Dollar steigt von 6,00 auf 6,1037 Lira, und an der Börse in Istanbul steigen die Kurse um rund 1 Prozent. Die Lira leidet etwas unter den Abstufungen der Türkei durch die Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's am späten Freitag. In der Türkei ruht das Geschäft an den Finanzmärkten in dieser Woche ab Dienstag wegen des am Dienstag beginnenden islamischen Opferfests.

In Athen geht es ebenfalls um 1 Prozent nach oben mit dem Index. Griechenland verlässt am Montag nach acht Jahren offiziell den finanziellen Rettungsschirm und kehrt an die Finanzmärkte zurück. Nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) ist das Land nach dem Ende des Rettungsprogramms für deutsche Unternehmen als Markt wieder interessant.

BHP vor Zahlen sehr fest - Bayer mit Hochstufung

Angeführt wird die Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt von den Rohstoffwerten, deren Stoxx-Branchen-Index 2,0 Prozent gewinnt. Die Rohstoffaktien und andere konjunktursensitive Werte könnten laut Händlern besonders stark von einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China profitieren, wenn sie denn käme. Sehr fest zeigen sich BHP mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der Bergbaukonzern legt am Dienstagmorgen seine Geschäftszahlen auf den Tisch.

Im DAX führen Bayer die Gewinnerliste an. Nach dem jüngsten Kurssturz wegen der Probleme um die Tochter Monsanto und deren umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosaat steigen sie um 2,2 Prozent auf 80,09 Euro. Die Analysten der Credit Suisse haben die Aktien mit einem Kursziel von 95 Euro als "Outperformer" eingestuft. BASF, zuletzt im Sog von Bayer ebenfalls sehr schwach, gewinnen 1,7 Prozent.

Wirecard auf Allzeithoch

Auf neue Allzeithochs steigen Wirecard. Sie gewinnen 1,6 Prozent auf 181,75 Euro. Die Aktie des Bezahldienstleisters gilt aus Aufstiegskandidat in den DAX, wenn die Indizes im September angepasst werden. Nun heißt es auf der wenig bekannten Webseite "Betaville", Chinesen hätten ein Interesse an einer 25-prozentigen Beteiligung.

Auf der anderen Seite fallen Rocket Internet um 0,6 Prozent. Das Unternehmen verliert seinen Finanzvorstand, der sich nach Angaben des Unternehmens neuen Herausforderungen stellen wolle.

Weiter für Gesprächsstoff sorgt der tragische Brückeneinsturz in Genua mit mehr als 40 Toten. Die Betreibergesellschaft Autostrade per l' Italia, eine 80-prozentige Tochter von Atlantia, hat 500 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Autobahnbrücke sowie für Hilfszahlungen an die Stadt Genua angeboten. Die Regierung hat das Angebot aber als nicht ausreichend zurückgewiesen und als Almosen bezeichnet investiert. Atlantia knicken nach einer Zwischenstabilisierung um weitere 7,7 Prozent ein.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.400,00 0,80 27,06 -2,97 Stoxx-50 3.077,47 0,56 17,14 -3,16 DAX 12.335,86 1,03 125,31 -4,50 MDAX 26.519,41 0,54 142,04 1,22 TecDAX 2.910,07 1,00 28,90 15,07 SDAX 12.252,20 0,48 58,67 3,07 FTSE 7.596,93 0,51 38,34 -1,68 CAC 5.384,85 0,75 39,92 1,36 Bund-Future 163,45 -0,11 3,04 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:57 Fr, 17:21 % YTD EUR/USD 1,1422 -0,13% 1,1418 1,1409 -4,9% EUR/JPY 126,34 -0,07% 126,29 126,05 -6,6% EUR/CHF 1,1370 -0,14% 1,1360 1,1350 -2,9% EUR/GBP 0,8964 -0,09% 0,8960 0,8960 +0,8% USD/JPY 110,60 +0,06% 110,60 110,47 -1,8% GBP/USD 1,2744 -0,03% 1,2745 1,2732 -5,7% Bitcoin BTC/USD 6.481,91 -0,6% 6.471,21 6.496,32 -52,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,66 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,31 0,30 -0,12 USA 2 Jahre 2,62 2,61 0,73 USA 10 Jahre 2,87 2,86 0,45 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,92 65,91 +0,0% 0,01 +11,6% Brent/ICE 71,91 71,83 +0,1% 0,08 +12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.188,02 1.185,03 +0,3% +3,00 -8,8% Silber (Spot) 14,81 14,81 +0,0% +0,00 -12,6% Platin (Spot) 796,30 788,55 +1,0% +7,75 -14,3% Kupfer-Future 2,66 2,63 +1,3% +0,04 -20,2%

