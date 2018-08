--------------------------------------------------------------



Tätigkeitsbericht 2017/18



http://ots.ch/ZCKary



--------------------------------------------------------------







Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100005471 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100005471 -



Die 3852 Unternehmen, die in Zusammenarbeit mit der

Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) eine Zielvereinbarung mit dem

Bund unterschrieben haben, sparen seit 2001 mit den seither

umgesetzten Massnahmen kumuliert rund 2.3 Millionen Tonnen CO2 pro

Jahr oder mehr als 30 Prozent ein. Umgerechnet entspricht das den

zweifachen, jährlichen CO2-Emissionen der Stadt Zürich.



Allein im Jahr 2017 setzten die Unternehmen, die am

Energie-Management System der EnAW teilnehmen, Massnahmen mit einer

Reduktionswirkung von rund 80 000 Tonnen CO2 um. Auf die aktuelle

Periode seit 2013 hochgerechnet entspricht das den Emissionen von 100

000 Einfamilienhaus-Heizungen. Auch in Sachen Stromverbrauch glänzen

die Unternehmen: Gemeinsam konnten sie alleine im vergangenen Jahr

den jährlichen Stromverbrauch der Stadt Bern kompensieren.



Seit 2001 bietet die EnAW unter der Einhaltung von Energieträger-

und Produkteneutralität einen Rund-um-Service im Energie-Management

für grosse und kleine Unternehmen in der ganzen Schweiz. Dabei stehen

die individuellen Möglichkeiten jedes einzelnen Unternehmens und die

Wirtschaftlichkeit der Umsetzung stets im Fokus. Die

Zielvereinbarungen, die die Unternehmen mit der Unterstützung der

EnAW mit dem Bund abschliessen, beziehen sich auf die Reduktion von

CO2-Ausstoss und Stromverbrauch. Erreichen die Unternehmen ihre

Ziele, können sie die CO2-Abgabe zurückerhalten und bleiben

international wettbewerbsfähig - ein Mechanismus, der funktioniert

und sogar im Ausland kopiert wird. Wie gut er funktioniert, zeigen

die eindrücklichen Zahlen aus dem diesjährigen Tätigkeitsbericht.



Originaltext: Energie-Agentur der Wirtschaft

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005471

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005471.rss2



Kontakt:

Rochus Burtscher, Geschäftsführer a.i.

Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW)

+41 79 501 05 58 · rochus.burtscher@enaw.ch



Rudolf Minsch, Präsident

Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW)

+41 76 576 11 22 · rudolf.minsch@enaw.ch